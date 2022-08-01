Свердловчане задолжали газораспределительной компании почти 248 миллионов рублей

Жители Среднего Урала всего за полгода скопили долг по газоснабжению в размере 247,8 млн рублей, 107 из которых составляет просрочка более двух месяцев. При этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "ГАЗЭКС", в аналогичный период - на 1 июля прошлого года, сумма задолженности составляла на 1% или 2,5 млн рублей больше. Просроченная задолженность и вовсе снизилась в этом году на 7,6% или почти на 9 млн рублей.

Несмотря на более позитивную статистику, регион по-прежнему должен газораспределительной компании кругленькую сумму, которую в некоторых случаях приходится взыскивать уже в суде. Тем же, кто не оплачивал квитанции более двух месяцев, начислялись и пени, что еще больше увеличивало сумму задолженности. К должникам, систематически нарушающим платежную дисциплину, сотрудники АО "ГАЗЭКС" вынуждены применять крайние меры – приостановление поставки газа до полного погашения долга.

Чаще всего должники встречаются в Западном округе - Первоуральск, Сысерть, Арамиль, Красноуфимск, Полевской и Ревда. Проживающие там потребители газа задолжали почти 105 млн рублей. Второе место занимает Южный округ - Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог и Богданович с долгом более 66 млн рублей. Следующий в списке Горнозаводский округ - Нижний Тагил и пригород, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар и Красноуральск, сумма долга которого превышает 57 млн рублей. В последнем же - Северном округе, жители Серова, Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска задолжали 19,5 млн рублей.

Вопрос задолженности за голубое топливо касается не только физических лиц, но и предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Свердловские МУП скопили долг по транспортировке перед АО "ГАЗЭКС" в 123 млн рублей, где 118 млн - просроченная задолженность (два и более месяцев). Среди злостных неплательщиков: МУП "Комэнергоресурс" Североуральска (49,5 млн), МУП "Тепловодоснабжение" Ивдельского городского округа (17 млн), МУП "Ресурс" Карпинска (8,8 млн), МУП "РежПром" Режевского городского округа (6,2 млн), МУП "Красноуральское теплоснабжающее предприятие" (5,2 млн).

АО "ГАЗЭКС" призывает потребителей газа не копить долги и своевременно рассчитываться за потребленный ресурс. Оплатить задолженность можно через "Сбербанк Онлайн", через личный кабинет на сайте компании или в ее кассах, на Почте России, а также через терминалы Сбербанка России (по номеру лицевого счета).