В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания стройплощадок метро за 81 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион на обслуживание стройплощадок метро. Начальная цена контракта — 81,3 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 8 августа, итоги подведут 10 августа.

Подрядчик должен будет обслуживать восемь стройплощадок, в том числе станцию "Комсомольская площадь". Победитель аукциона должен будет выполнить работы в соответствии с утвержденным проектом строительства первого пускового участка первой линии метрополитена. В частности, заниматься обслуживающими процессами по оборудованию, электроустановкам, освещению горных выработок, откаточным путям, откачке воды и др.

К работам необходимо приступить 19 августа. Срок окончания работ – 31 декабря 2022 года.

Напомним, в конце декабря Алесей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд руб. – на обновление трамвайной системы. В феврале глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по планировке территории для строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города. На строительство метротрамвая в Челябинске в 2022 году направят 8 млрд 288 млн руб.