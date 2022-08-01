01 Августа 2022
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Мариуполь (2022) | Фото: CGTN на русском, скриншот видео

"Азовсталь" станет технопарком, население Мариуполя удвоится - Хуснуллин

Территория комбината "Азовсталь", скорее всего, будет превращена в технопарк с рабочими местами, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в интервью РБК.

Он также рассказал о планах российских властей по восстановлению Мариуполя, практически стертого с лица земли в результате военных действий. Так, планируется сдать первые жилые дома уже в сентябре. А к 2035 году население города может удвоиться: сейчас оно составляет около 212 тыс. человек, а через 13 лет должно составить 500 тыс. человек.

Теги: азовсталь, марат хуснуллин, мариуполь, восстановление



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