В Тюмени работница хлебокомбината погибла, упав в тестомесительную машину

В Тюмени работница хлебокомбината погибла, упав в тестомесительную машину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Трагический инцидент произошел примерно в 15.00, 30 июля, в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города.

"Во время работы по очистке внутренней поверхности тестомесительной машины, которая находилась в рабочем состоянии, были нарушены правила ведения работ на производстве, в связи с чем женщина, осуществляющая работы по очистке, упала в тестомесительную машину, из-за полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.