США переключат внимание с Украины на Тайвань в случае эскалации конфликта, - Politico

В случае эскалации на Тайване США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг китайского острова, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата из Европы.

Такое развитие событий источник газеты назвал "худшим сценарием".

Сотрудники внешнеполитических ведомств, отмечает издание, считают возможным обострение "словесной войны" между США и Китаем из-за Тайваня, передает Regnum.

Ранее спикер палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси подтвердила, что на предстоящей неделе совершит турне по Азии. При этом она ничего не сказала по поводу Тайваня, ставшего задолго до ее предполагаемого визита поводом для дипломатического скандала между Вашингтоном и Пекином.

Издание Global Times сообщает, что самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки. В связи с этим "китайские военные патрули, радары, а также участвующие в учениях силы должны находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни".

Напомним, власти КНР протестуют против возможного визита на Тайвань третьего лица американского государства. Ранее представители МИД Китая заявляли о жестких ответных мерах, если визит Пелоси на остров состоится.