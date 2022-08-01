Екатеринбург и Нижний Новгород. ЦБ утвердил концепцию обновленных 1000 и 5000 купюр

Центробанк утвердил концепцию изображения на обновленных купюрах номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей: на них будут изображены по одной из более 20 предложенных достопримечательностей Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на зампредседателя ЦБ Сергея Белова.

На сегодняшний день все еще идет работа над окончательным эскизом. В финал для купюры в 1 тыс. рублей вышли:

Нижегородский кремль;

здание Нижегородской ярмарки;

Чкаловская лестница;

здание Госбанка;

стадион "Нижний Новгород";

памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной;

река Волга с различными видами;

башня Сююмбике;

Казанского кремля;

Казанский кремль;

заповедник "Городище";

Центр семьи Казан.

Для купюры в 5 тыс. рублей:

дом Севастьянова;

плотина городского пруда на реке Исеть;

панорамный вид города Екатеринбурга;

памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса;

здания – памятники конструктивизма;

Уральский хребет;

скульптура каслинского литья "Россия";

объекты нефте- и газодобывающей промышленности;

малахитовая ваза;

памятный знак "Европа – Азия";

памятник "Тыл – фронту";

памятник "Сказ об Урале".

По словам Белова, обновленные купюры будут обладать более совершенным защитным комплексом – чем больше номинал, тем сложнее защита. При этом статистика говорит об уже достойном уровне защищенности. Так на 1 млн купюр в обращении, приходится всего шесть поддельных, что вдвое ниже, чем в Европе, в 3,5 раза ниже, чем в Великобритании и более чем в шесть раз ниже, чем в Мексике. В 2021 году было выявлено 36 тыс. поддельных денежных знаков, где на купюры в 5 тыс. рублей приходилось 76% подделок, на 1 тыс. рублей – 11%, на 2 тыс. рублей – 10%, что говорит об интересе мошенников именно крупным номиналом.

Окончательный эскиз с той или иной достопримечательностью общественность увидит на презентации Центробанка. Новые банкноты должны выпустить в обращение уже в следующем году.

Напомним, что ранее на купюре в 1 тыс. рублей планировалось разместить Нижневартовск. В марте прошлого года Центробанк объявил о поэтапной модернизации банкнот "с целью повышения их качества". Планируется, что до 2025 года в обращение будет выпущено сразу шесть модернизированных купюр с усовершенствованием защитным комплексом и современным дизайном.

В этом же месяце была представлена обновленная 100-рублевая купюра, обладающая свойствами, которые препятствуют размножению микробов.