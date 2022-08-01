Екатеринбург и Нижний Новгород. ЦБ утвердил концепцию обновленных 1000 и 5000 купюр
Центробанк утвердил концепцию изображения на обновленных купюрах номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей: на них будут изображены по одной из более 20 предложенных достопримечательностей Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на зампредседателя ЦБ Сергея Белова.
На сегодняшний день все еще идет работа над окончательным эскизом. В финал для купюры в 1 тыс. рублей вышли:
- Нижегородский кремль;
- здание Нижегородской ярмарки;
- Чкаловская лестница;
- здание Госбанка;
- стадион "Нижний Новгород";
- памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной;
- река Волга с различными видами;
- башня Сююмбике;
- Казанского кремля;
- Казанский кремль;
- заповедник "Городище";
- Центр семьи Казан.
Для купюры в 5 тыс. рублей:
- дом Севастьянова;
- плотина городского пруда на реке Исеть;
- панорамный вид города Екатеринбурга;
- памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса;
- здания – памятники конструктивизма;
- Уральский хребет;
- скульптура каслинского литья "Россия";
- объекты нефте- и газодобывающей промышленности;
- малахитовая ваза;
- памятный знак "Европа – Азия";
- памятник "Тыл – фронту";
- памятник "Сказ об Урале".
По словам Белова, обновленные купюры будут обладать более совершенным защитным комплексом – чем больше номинал, тем сложнее защита. При этом статистика говорит об уже достойном уровне защищенности. Так на 1 млн купюр в обращении, приходится всего шесть поддельных, что вдвое ниже, чем в Европе, в 3,5 раза ниже, чем в Великобритании и более чем в шесть раз ниже, чем в Мексике. В 2021 году было выявлено 36 тыс. поддельных денежных знаков, где на купюры в 5 тыс. рублей приходилось 76% подделок, на 1 тыс. рублей – 11%, на 2 тыс. рублей – 10%, что говорит об интересе мошенников именно крупным номиналом.
Окончательный эскиз с той или иной достопримечательностью общественность увидит на презентации Центробанка. Новые банкноты должны выпустить в обращение уже в следующем году.
Напомним, что ранее на купюре в 1 тыс. рублей планировалось разместить Нижневартовск. В марте прошлого года Центробанк объявил о поэтапной модернизации банкнот "с целью повышения их качества". Планируется, что до 2025 года в обращение будет выпущено сразу шесть модернизированных купюр с усовершенствованием защитным комплексом и современным дизайном.
В этом же месяце была представлена обновленная 100-рублевая купюра, обладающая свойствами, которые препятствуют размножению микробов.