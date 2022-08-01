01 Августа 2022
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печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

Екатеринбург и Нижний Новгород. ЦБ утвердил концепцию обновленных 1000 и 5000 купюр

Центробанк утвердил концепцию изображения на обновленных купюрах номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей: на них будут изображены по одной из более 20 предложенных достопримечательностей Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на зампредседателя ЦБ Сергея Белова.

На сегодняшний день все еще идет работа над окончательным эскизом. В финал для купюры в 1 тыс. рублей вышли:

  • Нижегородский кремль;
  • здание Нижегородской ярмарки;
  • Чкаловская лестница;
  • здание Госбанка;
  • стадион "Нижний Новгород";
  • памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной;
  • река Волга с различными видами;
  • башня Сююмбике;
  • Казанского кремля;
  • Казанский кремль;
  • заповедник "Городище";
  • Центр семьи Казан.

Для купюры в 5 тыс. рублей:

  • дом Севастьянова;
  • плотина городского пруда на реке Исеть;
  • панорамный вид города Екатеринбурга;
  • памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса;
  • здания – памятники конструктивизма;
  • Уральский хребет;
  • скульптура каслинского литья "Россия";
  • объекты нефте- и газодобывающей промышленности;
  • малахитовая ваза;
  • памятный знак "Европа – Азия";
  • памятник "Тыл – фронту";
  • памятник "Сказ об Урале".

По словам Белова, обновленные купюры будут обладать более совершенным защитным комплексом – чем больше номинал, тем сложнее защита. При этом статистика говорит об уже достойном уровне защищенности. Так на 1 млн купюр в обращении, приходится всего шесть поддельных, что вдвое ниже, чем в Европе, в 3,5 раза ниже, чем в Великобритании и более чем в шесть раз ниже, чем в Мексике. В 2021 году было выявлено 36 тыс. поддельных денежных знаков, где на купюры в 5 тыс. рублей приходилось 76% подделок, на 1 тыс. рублей – 11%, на 2 тыс. рублей – 10%, что говорит об интересе мошенников именно крупным номиналом.

Окончательный эскиз с той или иной достопримечательностью общественность увидит на презентации Центробанка. Новые банкноты должны выпустить в обращение уже в следующем году.

Напомним, что ранее на купюре в 1 тыс. рублей планировалось разместить Нижневартовск. В марте прошлого года Центробанк объявил о поэтапной модернизации банкнот "с целью повышения их качества". Планируется, что до 2025 года в обращение будет выпущено сразу шесть модернизированных купюр с усовершенствованием защитным комплексом и современным дизайном.

В этом же месяце была представлена обновленная 100-рублевая купюра, обладающая свойствами, которые препятствуют размножению микробов.

Теги: Екатеринбург, Нижний Новгород, ЦБ, концепция, купюра



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