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Происшествия В России
шаман Александр Габышев (2019) | Фото: youtube.com

Суд продлил срок лечения в психбольнице якутскому шаману Габышеву

Суд продлил принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске якутского шамана Александра Габышева. Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников в своем телеграм-канале.

По его словам, врачебная комиссия медучреждения собиралась переводить шамана в стационар общего типа, но, сменив состав, резко изменила решение. Врачи заявили об ухудшении состояния Габышева.

Также судья отклонила ходатайство о проведении судебной психиатрической экспертизы, сообщил адвокат.

В феврале суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он будет проходить принудительное лечение. В апреле якутского шамана перевели из психиатрической клиники Новосибирска в больницу Уссурийска в Приморском крае, напоминает Regnum.

В марте прошлого года экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.

Теги: габышев, психбольница



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