01 Августа 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Столкновение баржи и катера на реке Кама в Пермском крае (2022) | Фото: t.me/uraltransprok

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о столкновении катера и сухогруза в Прикамье

В Пермском крае по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за столкновения пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР на транспорте.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Напомним, инцидент произошел ночью, 30 июля на реке Кама между поселком Орел и городом Березники. В момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. Девяти потребовалась помощь медиков, один был госпитализирован. Несовершеннолетних среди пострадавших нет. После происшествия оба судна остались на плаву.

"Установлено, что капитан катера К-1765 оказывая платные услуги по перевозке пассажиров стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего произошло столкновение. Капитан катера после происшествия с места происшествия скрылся. Однако его местонахождение было оперативно установлено. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места происшествия судовладелец ответить затруднился", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: проводятся допросы, изучается судовая документация, готовится к назначению судоводительская судебная экспертиза.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Теги: кама, катер, баржа, капитан



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