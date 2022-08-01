01 Августа 2022
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Рабочие-строители из Северной Кореи производительнее российских – Хуснуллин

У рабочих-строителей из Северной Кореи есть преимущества в сравнении с российскими коллегами – они производительнее, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК. По словам вице-премьера, трудовой рынок КНДР "очень интересный".

Например, корейские плиточники работают в два с половиной раза быстрее российских. "Получается, что он один заменяет два–два с половиной плиточников российских. Вот это факт", - восхищается Хуснуллин. Но тут же добавляет: "Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые".

Вице-премьер заметил, что Россия всегда ориентировалась на страны СНГ, игнорируя более широкую географию. Но с потерей части трудовых мигрантов в пандемию РФ до сих пор не может справиться. Многие рабочие из стран СНГ теперь предпочитают ездить в ОАЭ, Турцию и Европу.

Есть попытки привлечь и самих россиян, но им приходится значительно больше платить: " Можем пытаться взять местных [россиян], будет дороже, но в конечном итоге за все платит потребитель. В конечном итоге это все ляжет в стоимость строительства, в стоимость эксплуатации. Это все будет дороже".

Теги: северная корея, рабочие, трудовые мигранты, марат хуснуллин



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