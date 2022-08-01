Спасение кита, запутавшегося в сетях в Охотском море, продлится ещё три дня

На спасение гренландского кита, попавшего в сети в Охотском море, потребуется два-три дня. Детали привёл в своём Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

"Спасатели практически срезали все снасти, в которых запуталось млекопитающее. Кит находится в свободном плавании. Однако ещё надо снять веревку с верхней челюсти. Для этого требуются специальные инструменты, они сейчас изготавливаются в срочном порядке. По словам экспертов, на полное освобождение кита понадобится ещё около двух-трёх дней", - написал Дегтярёв.

Ранее министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус в своём Telegram-канале поделилась подробностями спасения кита. Он запутался в рыбацких сетях недалеко от острова Рейнеки. Спасение началось 29 июля.

"Сформирована спасательная группа, в неё вошли сотрудники компании-туроператора "Дальневосточные экспедиции", совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и ИПЭЭ имени Северцова РАН, Центра спасения морских млекопитающих "Дельфа". В числе участников – директор компании "Дальневосточные экспедиции" Бахт Мавланов. Он хорошо знает территорию Охотоморья и не раз бывал в научно-исследовательских экспедициях по изучению китов Охотского моря. По его словам, животное находится в стрессе, катер с людьми не подпускает, сразу уходит на глубину", - написала Пунтус.

В мире насчитывается не более 400 гренландских китов, гибель даже одного станет серьёзным уроном для всей Охотоморской популяции, отмечает министр.