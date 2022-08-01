В Челябинске на аукционах продают девять недостроев

В Челябинске объявлены восемь аукционов по продаже девяти объектов незавершенного строительства, изъятых у собственников по решениям суда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

2 августа пройдут торги по продаже объекта незавершенного строительства по улице Воробьева. Площадь застройки – 118 кв. м., степень готовности – 20%. Начальная цена аукциона – 447 тыс. рублей. Вид разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома.

9 августа на аукционах продадут объекты незавершенного строительства по улице Васенко и Батумской. Объект на Васенко продают за 19 млн рублей. Он подходит для строительства гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машино-мест.

Под размещение автозаправочной станции выставлен на продажу объект незавершенного строительства на тракте Бродокалмакский. Степень готовности составляет 50%. Начальная цена – 12 млн рублей.

Для размещения автомоечного комплекса выставлены два объекта незавершенного строительства по улице Автодорожная. Для строительства многоуровневой наземной автостоянки закрытого типа на 236 машино-мест – объект незавершенного строительства по улице Румянцева. Его готовность составляет 10%.

Объект незавершенного строительства на проспекте Победы для строительства гостиничного комплекса продают за 42 млн рублей. Степень его готовности составляет 15%. Под склад продается объект незавершенного строительства на улице Валдайская за 47 млн рублей.

В Челябинске по решению суда изъят 31 объект незавершенного строительства, из них 10 объектов уже проданы по результатам аукционов.