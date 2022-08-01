01 Августа 2022
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Экономика За рубежом Украина
Турецкий сухогруз с зерном (2022) | Фото: пресс-служба президента Украины

Из Одессы в Турцию отправляется первое судно с украинским зерном

Первое судно с зерном должно выйти из украинского порта сегодня около 08:30 по Москве, сообщили в Минобороны Турции. Ожидается, что в Стамбул корабли первого зернового каравана начнут прибывать 2 августа.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что первое судно с зерном выйдет, предположительно, из Одессы. Все работы по подготовке рейса завершены.

"Суда готовы покинуть Одесский порт. Первое судно, вероятно, покинет порт уже завтра утром", - заявил Калын накануне.

Он также выразил надежду, что договоренность между Россией и Украиной по зерновому вопросу может перерасти и в более широкие переговоры.

"Весь мир поддерживает достигнутые договоренности, однако этого недостаточно. Необходима поддержка и в других областях. Если договоренности о поставках зерна будут успешно реализованы, не исключено, что это также способствует началу мирных переговоров", - сказал Калын.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Теги: одесса, турция, украинское зерно



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