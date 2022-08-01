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Политика За рубежом
операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово, 28 мая 2019 года (2019) | Фото: AP Photo / Visar Kryeziu

Власти Косово отложили запрет на сербские документы после призыва посла США

Непризнанная республика Косово отложила процедуру введения запрета на использование сербских документов до 1 сентября.

Такое решение власти Косово приняли после призыва посла США Джеффа Ховеньера отложить ограничение въезда, вызвавшее обострение на севере края.

Правительство отмечает, что решение вступит в силу после того, как протестующие уберут баррикады на дорогах.

В заявлении косовских властей говорится, что премьер-министр Косово Альбин Курти и глава Косово Вьоса Османи, а также заместитель премьер-министра встретились с американскими и международными представителями, пишет Regnum.

Ранее сообщалось об эскалации конфликта на границе Косово и Сербии, о перестрелках и пострадавших в результате столкновений сербах.

Власти Косово готовились с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и заново регистрировать автомобили с уже выданными сербскими номерами. В МИД РФ назвали новые требования властей Косово в отношении сербов "дискриминационными" и "провокационными".

Теги: косово, сербия, посол сша



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