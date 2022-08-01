01 Августа 2022
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Спорт Свердловская область
Алексей Вихарев на триатлоне на Шарташе (2022) | Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Спортсмены из 28 городов приехали в Екатеринбург для участия в URALMAN SHARTASH

В Екатеринбурге завершились первые соревнования по триатлону URALMAN SHARTASH, участие в которых приняло 170 человек из 28 городов России. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе депутата гордумы Алексея Вихарева, который не только стал спонсором соревнований, но и сам принял в них участие.

"Дважды принимал участие в международных соревнованиях по триатлону. Поэтому не мог пропустить первую гонку в любимом городе. Вместе со мной участвовала младшая дочь Алиса, друзья и коллеги по медицинской фракции. Дочка стала самой младшей участницей забега и завоевала 2-е место в своей возрастной группе. Вместе готовились, тренировались. Молодец, горжусь! Спасибо администрации города за то, что поддержали соревнования. Спасибо организаторам, что придумали и провели. Надеюсь, что это мероприятие станет ежегодным, а количество участников и сложность трассы будет расти", - отметил Вихарев.

Алексей Вихарев на триатлоне на Шарташе(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Проверить себя решались как 10-летние дети, так и 68-летние пенсионеры. Каждый из них мог выбрать свою дистанцию: Sprint (плавание 750 м, на велосипеде 21,2 км и бег 5 км) и Olympic (плавание 1500 м, на велосипеде 40 км и бег 10 км). Часть собравшихся выступали в одиночку, другие же объединялись в команды, где каждый участник проходил свой участок трассы. Данный формат стал настолько популярным, что организаторам пришлось увеличить лимит командной гонки на более простой "спринтерской" трассе за счет уменьшения количества индивидуальных участников.

"В Екатеринбурге есть все условия и инфраструктура для проведения соревнований по триатлону. А первый старт и его результаты показали, что есть спрос и подготовленные участники – как жители нашего города, так и гости из других городов. Выражаем благодарность сотрудникам Шарташского лесопарка и нашим спонсорам в организации и проведении соревнований", - рассказал организатор URALMAN SHARTASH Александр Торощин.

Триатлон на Шарташе(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея ВихареваАлексей Вихарев на триатлоне на Шарташе(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Помимо самих состязаний, которые прошли в воскресенье, в субботу для горожан были организованы мастер-классы, разного рода активности и подготовка участников к предстоящим состязаниям.

В планах сделать соревнования по триатлону ежегодными. Организаторы получили большое количество положительных отзывов от участников и гостей. Всего за два дня мероприятие посетили более 1 тыс. человек, среди которых были как болельщики, так и зрители.

Теги: триатлон, Вихарев, Екатеринбург, город, URALMAN SHARTASH, Шарташ



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