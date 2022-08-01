В ЦБ заявили об отсутствии экономических предпосылок деноминации

Зампред ЦБ Сергей Белов полагает, что сейчас экономических предпосылок для деноминации нет.

"Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции. Как показывает история, возьмём хотя бы тот же 1998 г., когда была последняя деноминация, это было действительно своего рода отсечением периода финансовой нестабильности. Тогда инфляционные процессы были масштабными. И проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте. Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными", - сказал белов в интервью "Известиям".

По его словам, деноминация 1998 г. была довольно затратной и продолжительной, поскольку активный обмен шёл целый год, изымали старые купюры через торговые сети, кредитные организации.

"Если мне не изменяет память, было обменено 6 млрд банкнот. Это огромная работа, которая была выполнена сотрудниками банков и торговли. Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать", - сказал Белов.

Ранее Белов заявил, что в конце года в России планируют снова начать производить 10-рублевые купюры образца 1997 г., кроме того, обсуждается вопрос о возобновлении печати 5-рублевых банкнот. Как полагают в ЦБ, это поможет снизить расходы на производство наличных денег, а также может помочь решить проблему с монетами, которые "м`ртвым грузом" остаются дома у граждан. Однако такие аргументы не выдерживают критики, а сама мера похожа на подготовку к деноминации, считает экономист Никита Кричевский.

"Это, наоборот, увеличит производство бумажных денег, потому что 5- и 10-рублевые купюры очень редко сейчас встретишь, даже купюрами в 50 рублей сейчас редко расплачиваются, в основном идут сотни и выше. А что касается монет, то они в огромных количествах лежат в ЦБ в Гохране и просто не востребованы. На мой взгляд, это подготовка к деноминации рубля, то есть мы вернемся, в том числе, к копеечным монетам", - сказал Кричевский Накануне.RU.

Он напомнил, что в конце 90-х деноминация была 1:1000, и уточнил, что "здесь будет, скорее всего, 1:100".

"При этом курс рубля точно так же будет снижен на фиксированное количество нулей. То есть сегодня, например, доллар стоит 55 рублей, а будет 5 рублей и, например, 55 копеек. Я исхожу из того, что кому-то во власти очень хочется оставить след в истории не только своими действиями, но и в виде денег, которые у граждан на руках. И гражданам следует ждать роста цен, потому что при деноминациях всегда копейки округляются в большую сторону. А некоторая продукция, которая и так стоила копейки, она и вовсе останется такой же, как была. Как это было раньше – условный пучок петрушки как стоил 10 копеек, так и оставался 10 копеек. Спички как стоили 1 копейку, так и остались", - сказал Кричевский.