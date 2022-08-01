В Екатеринбурге запустили сквозное движение по развязке Луганской – Объездной

01 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Пробка на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге запустили сквозное движение по развязке Луганской – Объездной

В понедельник в Екатеринбурге открыто сквозное движение по развязке улицы Луганской и Объездной дороги. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как уточнил мэр в своем Telegram-канале, движение было открыто сегодня в 7 часов 55 минут.

"Спасибо дорожникам, они свое обещание сдержали!", - отметил Орлов.

Напомним, в марте движение на транспортной развязке улицы Луганской и Объездной дороги закрыли почти на пять месяцев из-за ремонтных работ. До 31 августа специалисты ООО "Уралдортехнологии" будут проводить реконструкцию дорожного полотна.

Ранее Алексей Орлов заявлял, что затягивать ремонт развязки Луганская – Объездная "мы не имеем права". Как отмечал глава, сквозной проезд по Кольцовской развязке появится в начале августа, а полностью реконструкция завершится к сентябрю 2022 года. По словам Орлова, такой срок обусловлен технологическими требованиями к дороге, которые необходимо соблюсти ради безопасности горожан.

Теги: Луганская, Объездная, движение, открытие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.05.2022 12:55 Мск Орлов: затягивать ремонт развязки Луганская – Объездная мы не имеем права
Ранее 27.04.2022 14:00 Мск Мэрия: ремонт развязки Луганская – Объездная в Екатеринбурге идет по графику
Ранее 13.04.2022 16:38 Мск "Работы там идут". Чиновники посетили мост, из-за ремонта которого в Екатеринбурге случился транспортный затор
Ранее 13.04.2022 08:20 Мск Ремонт развязки Луганская – Объездная в Екатеринбурге покажут в прямом эфире
Ранее 12.04.2022 15:20 Мск "Устроили полный..." Водители Екатеринбурга негодуют из-за перекрытий улиц
Ранее 12.04.2022 10:51 Мск Кольцовский тракт в Екатеринбурге вновь встал в огромные пробки
Ранее 21.03.2022 13:18 Мск Движение транспорта на развязке Луганской – Объездной закроют до конца августа


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети