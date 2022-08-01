В Екатеринбурге запустили сквозное движение по развязке Луганской – Объездной

В понедельник в Екатеринбурге открыто сквозное движение по развязке улицы Луганской и Объездной дороги. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как уточнил мэр в своем Telegram-канале, движение было открыто сегодня в 7 часов 55 минут.

"Спасибо дорожникам, они свое обещание сдержали!", - отметил Орлов.

Напомним, в марте движение на транспортной развязке улицы Луганской и Объездной дороги закрыли почти на пять месяцев из-за ремонтных работ. До 31 августа специалисты ООО "Уралдортехнологии" будут проводить реконструкцию дорожного полотна.

Ранее Алексей Орлов заявлял, что затягивать ремонт развязки Луганская – Объездная "мы не имеем права". Как отмечал глава, сквозной проезд по Кольцовской развязке появится в начале августа, а полностью реконструкция завершится к сентябрю 2022 года. По словам Орлова, такой срок обусловлен технологическими требованиями к дороге, которые необходимо соблюсти ради безопасности горожан.