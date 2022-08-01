01 Августа 2022
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Общество В России
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Вместо депортации: российские суды начали освобождать украинцев

Суды в России начали отменять решения о выдворении граждан Украины "ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения".

Речь идет о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Как правило, их туда поместили по причине нарушения миграционного законодательства. После начала военной операции их высылка на территорию Украины стала физически невозможна, и более сотни человек застряли в ЦВСИГ.

По словам экспертов Московской Хельсинкской группы, суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.

Как говорят правозащитники, суды принимают такие решения очень медленно, а некоторых украинских граждан вообще отказываются выпускать из ЦВСИГ, сообщает "Коммерсант".

Теги: украинцы, суды



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