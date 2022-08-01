СМИ: на базе Ан-2 создадут семейство "кукурузников"

На базе обновленного Ан-2 ("кукурузник") с автопилотом планируется создать линейку самолетов: санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, пассажирский (с летчиком).

Как заявил директор московского филиала компании "Навигатор" Дмитрий Малов, через два года должен завершиться процесс обеспилочивания самолета, в результате которого он получит комплексную систему управления на базе разработанных в "Навигаторе" пилотажно-навигационных вычислителей.

Отмечается, что доработанная модель Ан-2 сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в начале 2022 года самолет ЛМС-901 "Байкал", который предназначен для местных перевозок и должен заменить Ан-2, провел пробный полет под Екатеринбургом. "Байкал" способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Он принесёт новый уровень комфорта на местные воздушные линии, позволит сократить операционные издержки эксплуатантов.