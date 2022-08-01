01 Августа 2022
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Экономика В России
Коллаж, Сбербанк онлайн, перевод денег, процент (2020) | Фото: Накануне.RU

В России фиксируется резкий спрос граждан на трансграничные переводы

Банки Росси фиксируют кратный рост спроса граждан на трансграничные переводы в страны ближнего зарубежья.

Об этом сообщили в "Почта банке", ВТБ, "Дом.РФ" и "МТС-банке". Центробанк России ранее перестал раскрывать статистику трансграничных переводов физических лиц за рубеж и в Россию.

Трансграничные переводы с карты на карту в приложении "Почта банка" в мае – июне выросли более чем в два раза. В кредитном учреждении отметили, что в июле их количество продолжало увеличиваться. Из всех переводов за рубеж 85–90% операций – переводы на карты иностранных банков, ежемесячно в банке их совершается более 30 тыс.

В среднем клиенты переводят около 11 тыс. руб. Самые популярные страны – Казахстан, Узбекистан, Армения, Греция и Болгария: перечислять средства по этим направлениям стали в три раза чаще, чем годом ранее.

Отмечается, что спрос на трансграничные переводы будет расти на фоне проблем с "Юнистримом", ухода Western Union и релокации сотрудников и родных, сообщают "Ведомости".

Напомним, депутаты Госдумы разрабатывают новые нормы, усиливающие ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у россиян, в том числе путем социальной инженерии. Это может увеличить сроки банковских переводов.

Теги: переводы, банки



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Ранее 21.07.2022 04:03 Мск Сроки банковских переводов в России могут увеличиться


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