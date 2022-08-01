Биометрию предложено использовать при входе на режимные объекты

Минцифры вступило с инициативой об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) при входе на территорию промышленных, оборонных, атомных, ядерных, оружейных и других объектов.

Об этом говорится в разрабатываемом законопроекте о ГИС ЕБС, который министерство намерено представить осенью. Как считают эксперты, мера, прежде всего нужна, чтобы создать гарантированный спрос на услуги ЕБС. В Минцифры утверждают, что сдача биометрии будет добровольной. По словам юристов, в текущей редакции документа это не уточняется, сообщает "Коммерсант".

Напомним, передача биометрии российских клиентов банков, собранной в рамках собственных программ кредитных учреждений, в Единую биометрическую систему (ЕБС) сталкивается с целым рядом сложностей. Финансовые организации располагают уже десятками миллионов образцов, но стандартам качества ЕБС соответствуют только около 10% данных, что составляет 4–5 млн уникальных слепков.