Российская киносеть начнет показывать фильмы Голливуда

С 1 августа объединенная киносеть "Синема парк" и "Формула кино", которая владеет 76 кинотеатрами на 585 кинозалов, начнет предлагать своим посетителям новую услугу – кинопродукт.

Как заявил гендиректор киносети Алексей Васясин, в него будет включен российский фильм и "зарубежные видеоматериалы". В первый кинопродукт войдут мультфильмы – российский "Кощей. Начало" и "Миньоны: Грювитация".

Затем киносеть планирует расширить предложение кинопродуктов, в него, в частности, может быть включен "любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию", сообщают "Ведомости".

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в кинотеатрах России необходимо разрешить показ западных фильмов без согласования с их правообладателями. Соответствующее предложение он направил в Минкультуры.