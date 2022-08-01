01 Августа 2022
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Политика В России
Конституционный суд РФ (2020) | Фото: Первый канал, скрин видео

В КС обжаловали правила онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Конституционный суд России зарегистрировал первую жалобу на нормы закона о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

В КС обратился Михаил Лобанов, который баллотировался на выборах в Госдуму в 2021 году от КПРФ в одномандатном округе № 197 (Москва).

Лобанов проиграл, набрав набрал 31,65% голосов, а его основной оппонент Евгений Попов ("Единая Россия") получил 35,17%. Произошло это по итогам обработки голосов, полученных участниками выборов во время ДЭГ, поскольку по итогам подсчета "традиционных" бюллетеней кандидат КПРФ лидировал.

Как говорится в жалобе, онлайн-голосование повлияло на итоги выборов, в то время как регулирование и используемые инструменты ДЭГ обладают значительной степенью правовой неопределенности и закрытости, в том числе от внешнего контроля.

По словам юриста Института права и публичной политики (признан НКО-иноагентом) Ивана Брикульского, в п. 14 ст. 64 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" в редакции, действовавшей на момент проведения выборов, говорилось, что возможность проведения ДЭГ определяется Центризбиркомом РФ. То есть широкая норма говорит о возможности провести ДЭГ, но при этом не устанавливает конкретных ограничений для онлайн-голосования, которые присутствуют при голосовании традиционном.

Из этой же нормы следует, что организаторы выборов позволяют использовать дополнительные инструменты, которые не прописаны в законодательстве. К примеру, это позволило выступить фактическим организатором ДЭГ в Москве органу исполнительной власти (департаменту информационных технологий; ДИТ). Глава ДИТа Эдуард Лысенко после выборов 2021 года говорил, что никто не может подменить записанные итоги голосования, в том числе оператор системы.

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что комиссия даст оценку жалобе только в том случае, если она будет направлена со стороны КС, сообщают "Ведомости".

Напомним, Центризбирком России сформировал территориальную избирательную комиссию онлайн-голосования, которую, как и в 2021 году, возглавил бывший замминистра связи Илья Массух. Она будет работать в предстоящий единый день голосования в регионах, голосующих через федеральную платформу.

Теги: Конституционный суд, выборы, онлайн-голосование



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