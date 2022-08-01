01 Августа 2022
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Экономика В России
ВТБ (2022) | Фото: Telegram-канал ВТБ

Российские банки повышают стоимость уведомлений об операциях

Сбербанк и ВТБ с 1 августа повышают стоимость уведомлений об операциях для ряда клиентов.

Так, Сбербанк увеличивает стоимость уведомлений об операциях на 10 руб. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 руб. Это связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

Также изменится стоимость уведомлений об операциях для некоторых клиентов ВТБ. Тариф вырастет с 59 до 79 руб. в месяц. Отмечается, что изменение стоимости смс-уведомлений коснется лишь около 5% клиентов.

Банк сохранит бесплатную опцию push-уведомлений для зарплатных клиентов и клиентов, получающих в ВТБ пенсионные выплаты, сообщает ТАСС.  

 

Теги: банки, СМС, ВТБ, Сбербанк



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