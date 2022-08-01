01 Августа 2022
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Экономика В России
(2006) | Фото: www.polyusgold.com

1 августа истекает срок действия запрета на экспорт лома драгметаллов из России

1 августа истекает срок действия шестимесячного запрета на вывоз лома и отходов драгоценных металлов из России.

При этом Министерство финансов опубликовало проект, в котором предлагается продлить запрет до 31 января 2023 года включительно. В настоящее время документ находится на межведомственном согласовании.

С 1 февраля был запрещен вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, за исключением катодной сурьмы в слитках. Мера была разработана Минфином с целью обеспечения сырьем российских предприятий, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, дефицит сырья, одной из причин которого является его вывоз за пределы РФ, в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы.

Теги: драгметаллы, экспорт



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