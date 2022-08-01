Стало известно об улучшении состояния Чубайса

Состояние бывшего спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса улучшилось в результате лечения синдрома Гийена-Барре в одной из европейских клиник.

"Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше", - сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось о госпитализации Чубайса. У него внезапно начали отниматься руки и ноги.

Чубайс с супругой покинул Россию после 24 февраля этого года.