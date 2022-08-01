Президент Сербии Вучич прибыл в генштаб на фоне напряженности в Косово

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в генштаб на фоне напряженности на севере Косово и Метохии.

В северной части Косовска-Митровицы вечером 31 июля зазвучали сирены воздушной тревоги, на Севере Косово сербы строят баррикады на узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о выстрелах в сторону ее сотрудников, пострадавших нет. На баррикадах в районе КПП "Ярине" травмирован в ходе инцидента один местный серб.

Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в напряженности на севере края.

Вучич в обращении к гражданам заявил, что полиция Косово в полночь 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера "республики Косово", сообщает РИА "Новости".

В Москве прокомментировали обострившийся конфликт между Приштиной и Белградом. Российское внешнеполитическое ведомство назвало новые требования властей Косово в отношении сербов "дискриминационными" и "провокационными".