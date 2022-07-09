Обсуждение референдума в ЛНР о присоединении к России пока преждевременно

Обсуждение организации в ЛНР референдума с вопросом о вхождении в состав России пока преждевременно. Такое заявление во время брифинга сделал председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

"Те, кто были недавно в Лисичанске, прекрасно понимают, что та канонада, которая звучит сейчас в Лисичанске и в Золотом, и в Северодонецке, и в Попасной, которая разрушена практически до основания. Говорить о каких-то вещах, о референдуме, мне кажется, будет не совсем корректно", - приводит его слова ТАСС.

Мирошниченко добавил, что в случае проведения референдума в его организации максимально задействуют все министерства и ведомства республики, чтобы обеспечить желание жителей проголосовать.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершилась 3 июля освобождением Лисичанка.

После этого президент предложил дать отдохнуть и набраться сил подразделениям, принимавшим активное участие в наступлении.

21 февраля Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля президент России объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.