В Екатеринбурге полиция провела ночные облавы в барах и кальянных

В ночь с пятницы на субботу сотрудниками полиции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу проведены массовые рейды по выявлению в увеселительных заведениях несовершеннолетних и иных лиц, нарушающих действующее законодательство нашей страны. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, проверочные мероприятия проводились на территории Кировского, Ленинского и Верх-Исетского районов областного центра в рамках профилактического мероприятия "Подросток – Улица – Бар".

"Если выражаться языком героев популярного мультфильма "Маугли", то можно смело сказать, что "охота была славной". В ходе вечерней акции представители ОВД нагрянули в несколько торговых центров, три компьютерных клуба по улице Первомайской и на проспекте Ленина, а также в четыре кальянных "SAXARA LOUNGE", "Nua Smoke", "Сапфир" и "Ni Hua Hua". Кроме того, тщательным проверкам подверглись площади, прилегающие к железнодорожному вокзалу, к Храму на Крови, киноконцертному театру "Космос", скверу имени Джавахарлала Неру, парку Основинский, Литературному кварталу, набережной городского пруда, ТЦ "Пассаж" и к другим объектам с массовым пребыванием людей. В вечернем рейде задействовался личный состав ППС, УУП и ПДН, ГИБДД, УЭБиПК, ОУР, кинологической службы, общественники и бойцы спецподразделения ГРОМ. Составлено семь протоколов по ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкоголя в запрещенных местах, еще 19 протоколов по ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, 10 протоколов по линии ПДД. 26 человек доставлены для установления личностей в дежурную часть. Изъято 147 литров алкогольной продукции, находившейся в реализации без соответствующих документов. Чтобы стабилизировать криминогенную обстановку, уменьшить количество ЧП в общественных местах, в том числе с участием подростков и иностранных граждан, в столице Среднего Урала по указанию руководителя ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова такие ОПМ будут проводиться на регулярной основе", - отметил полковник Горелых.



