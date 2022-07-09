09 Июля 2022
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Политика За рубежом
Кулаки, протест, забастовка, митинг, акция (2020) | Фото: ru.freepik.com

Протестующие в Шри-Ланке подожгли правительственное здание

Протестующие в Шри-Ланке, ранее проникшие на территорию резиденции премьер-министра, подожгли правительственное здание, сообщает ТАСС.

Сообщается, что сам глава ланкийского правительства Ранил Викрамасингхе, а также президент островного государства Готабая Раджапакса перевезены в безопасное место. Где они находятся, не уточняется. Викрамасингхе принимал в субботу участие в совещании лидеров политических партий по видеоконференцсвязи. Сегодня тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием отставки действующего главы государства. Они прорвались в резиденцию Раджапаксы. Пострадали более 30 человек. На фоне протестов Викрамасингхе согласился покинуть свой пост.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд.

Теги: Шри-Ланка, протест, резиденция президента, правительственное здание, Ранил Викрамасингхе



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Ранее 09.07.2022 11:12 Мск На Шри-Ланке протестующие проникли в резиденцию президента


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