Протестующие в Шри-Ланке подожгли правительственное здание

Протестующие в Шри-Ланке, ранее проникшие на территорию резиденции премьер-министра, подожгли правительственное здание, сообщает ТАСС.

Сообщается, что сам глава ланкийского правительства Ранил Викрамасингхе, а также президент островного государства Готабая Раджапакса перевезены в безопасное место. Где они находятся, не уточняется. Викрамасингхе принимал в субботу участие в совещании лидеров политических партий по видеоконференцсвязи. Сегодня тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо с требованием отставки действующего главы государства. Они прорвались в резиденцию Раджапаксы. Пострадали более 30 человек. На фоне протестов Викрамасингхе согласился покинуть свой пост.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд.