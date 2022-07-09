В Прикамье грибника задрал медведь

В Горнозаводске грибника задрал медведь. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

Мужчина пропал 30 июня. Об исчезновении грибника сообщила его мать. Грибник уехал на своем автомобиле. Во время поисковых мероприятий был найден его автомобиль, а через день - тело с рваными ранами, свидетельствующими о нападении на него медведя.

"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка. В настоящее время следователем следственного отдела по г.Горнозаводск следственного управления СК России по Пермскому краю проведен осмотр места происшествия. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. В адрес районной администрации и профильного министерства направлены письма о принятии мер в рамках компетенции по обеспечению безопасности населения и оповещению о данном происшествии", - говорится в сообщении.

Следователем продолжается проведение необходимых проверочных действий. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное решение.