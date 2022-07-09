09 Июля 2022
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Политика Санкт-Петербург
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"Позор!": бизнесмен Пригожин осудил замену Смольным выступления Шнурова на "Би-2"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин высказался о замене музыканта Сергея Шнурова раскритиковавшей спецоперацию группой «Би-2» на концерте в честь финала Суперкубка России по футболу.

Изначально на концерте перед началом матча между «Зенитом» и «Спартаком» должна была выступить группа «Ленинград», но вскоре выяснилось, что вместо них на сцену «Газпром Арены» выйдут «Би-2», публично осудившие специальную военную операцию России по защите республик Донбасса.

Эта новость взбудоражила общественность, и редакция РИА Накануне.RU обратилась за комментарием к Пригожину. В ответном сообщении он отметил, что решение о замене может быть продиктовано Смольным и лично губернатором Петербурга Александром Бегловым.

запрос , пригожин, лп(2022)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, он напомнил о патриотизме Шнурова и сравнил его с музыкантами «Би-2», которые напротив, отказались выступать под баннером «Za президента» на концерте в Омске.

«Думаю, что решение группы выступать в Петербурге на матче за Суперкубок России согласовано со Смольным и губернатором Бегловым. Маленькие трусливые люди думали, что они вытрут ноги о лицо великого маэстро Шнурова, но тем самым только еще раз подчеркнули, что их задача - поддержать врагов России. Ведь «Би-2», как всем известно, сейчас гонят отовсюду (кстати, список «нежелательных» в России музыкантов опубликовало издание РБК), а питерские власти, между тем, всячески им содействуют. Позор!», - приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее в СМИ появилось мнение, что Беглов просто испугался критики Шнурова и общественного осуждения, поэтому запретил его выступление.

Теги: евгений пригожин, смольный, шнуров, би-2, александр беглов, конкорд, газпром-арена



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