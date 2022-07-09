В Якутии река затопила 88 жилых домов

МЧС планируют провести эвакуацию 20 человек, в том числе 12 детей и восемь пожилых людей в эвакуационный пункт спортзала администрации поселка Батагай.

Для проведения эвакуационных мероприятий создана группировка территориальной подсистемы РСЧС в составе 55 человек и 16 единиц техники. В поселке Батагай Верхоянского района в готовность приведен вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" с пятью спасателями филиала Службы спасения Якутии.

В Якутске в готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России и аэромобильная группировка в составе 20 спасателей регионального управления МЧС России.