09 Июля 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
сургутский район стела (2013) | Фото: Накануне.ru

Глава Сургутского района добился - одобрено рекордное для муниципалитетов Югры финансирование проекта по ЖКХ из ФНБ

Беспрецедентную для муниципалитетов Югры сумму получит Сургутский район на ремонт очистных сооружений из фонда национального благосостояния страны. Накануне стало известно, что заявку югорского муниципалитета одобрили в столице.

"Да, правительственная комиссия под председательством вице-премьера Хуснуллина одобрила заявку Сургутского района на 1,2 млрд рублей для реконструкции канализационных, очистных сооружений городского поселения Федоровский. Из них 1,16 млрд из фонда национального благосостояния и порядка 240 млн рублей - это софинансирование Сургутского района", - рассказал местным журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Он пояснил, что заявку подготовили и подали еще в конце февраля. "Практически пять месяцев плотно и системно ей занимались. Очень большой пакет документов, работа была серьезная", - отметил Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2021)|Фото: gov.admhmao.ru

На сегодняшний день это самая большая заявка среди муниципальных образований Югры из фонда национального благосостояния. Муниципалитет стал первым в ХМАО, получившим подобную финансовую поддержку из ФНБ.

Канализационные очистные сооружения в Федоровском были созданы еще в 1997 году. Их реконструкция на порядок повысит надежность системы водоотведения поселения.

"Сейчас принято принципиальное решение. Дальше будет заключено трехстороннее соглашение между ФНБ, ХМАО-Югрой и Сургутским районом. Мы первый раз проходим такой путь. По срокам мне сложно сказать, но я думаю в течение месяца вся бумажная процедура будет завершена и будем готовить аукционную документацию", - рассказал Андрей Трубецкой.

Завершение работ по реконструкции очистных в Федоровском планируется в 2023 году.

Отметим, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой первым рискнул запросить денег в Фонде национального благосостояния.

Теги: жкх, сургутский район, андрей трубецкой, фнб, югра



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