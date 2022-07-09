09 Июля 2022
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Анатолий Вассерман (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы

Куйвашев ответил Вассерману, заявившему, что в Екатеринбурге "процветает тяга к гомосексуализму"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем telegram-канале отреагировал на скандальное заявление депутата Госдумы РФ, магистра телеигры "Своя игра" Анатолия Вассермана, заявившего, что "Екатеринбург - город в котором процветает тяга к гомосексуализму", передает корреспондент Накануне.RU.

Также в число таких городов, по мнению Вассермана вошли Москва и Санкт-Петербург.

"В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе "процветает тяга к гомосексуализму". Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр "Своей игры" в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне не понятно. Возможно, магистр сам сможет объяснить. Приглашаю вас, Анатолий, посетить наш город и рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других", - заявил глава региона.

Скандальное заявление магистр "Своей игры" сделал в интервью "ФАН". Депутат также высказал мнение, что пропаганду ЛГБТ в России необходимо запретить полностью, отметив, что тяга к гомосексуализму свойственна "человеконенавистническим обществам", считающих себя перенаселенными.

Добавим, что это не первое "звание", которое получает Екатеринбург от московской элиты. Во время конфликта горожан из-за попытки построить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы телеведущий Владимир Соловьев назвал уральскую столицу "городом бесов" и пообещал приехать в город, чтобы "гонять там чертей". В этом году Соловьев вновь "прошелся" по Екатеринбургу, обозвав город "центром мерзотной либероты", вызвав мощную ответную реакцию местных чиновников и общественных деятелей.

Скандал обострился после того, как полуголые лицеисты исполнили перед стенами учебного заведения "ЛГБТ-танец" в ярко-розовых футболках, а затем в черных портупеях на обнаженное тело. В самом лицее заявили, что это был "танцевальный марафон", а школьники "решили повеселить толпу".

После этого в областном министерстве образования поставили вопрос об увольнении директора лицея Любови Кулевой. Однако свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за директора и назвал случившееся "шуткой". Сообщалось, что своего поста лишится завуч лицея №12, а Кулева останется во главе учебного заведения.

Теги: Екатеринбург, Вассерман, гомосексуализм



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