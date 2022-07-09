Русофоб Невзоров* помешался на теме фекалий и испражнений после получения украинского гражданства

Прославившийся за последние несколько месяцев своими русофобскими высказывания журналист Александр Невзоров* полил грязью выступление патриотично настроенных девушек из группы «Ассорти».

Накануне в социальных сетях и Telegram-каналах разошлась видеозапись, на которой запечатлено, как перед выпускниками Московского университета спорта и туризма выступила группа «Ассорти». Патриотично настроенные девушки спели песню «Мы русские, а это значит вместе с нами бог».

Мимо новости не смог пройти сбежавший из России после начала специальной военной операции журналист Александр Невзоров*. Новоиспеченный украинец на протяжении последнего месяца тиражирует фейки украинской пропаганды, смешивая все что видит и слышит с испражнениями.

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«“Мы русские, а это значит, вместе с нами бог”. Конечно, с ними бог, нет сомнения. Да не один! С ними бог смерти Танатос, бог тлена Аид и, богиня фекалий Клоацина», — написал беглый русофоб.

В Древнем Риме, помимо прочих богов, была еще и богиня отхожих мест, канализации – Клоацина (или Клоакина). Клоацина означает – очистительница. Ей в Древнем Риме, судя по всему, придавалось немалое значение. Достаточно сказать, что в честь Клоацины чеканилась даже монета, а в самом Риме до сих пор существует статуя этой богини. Кроме того, в честь Клоацины было сооружено круглое каменное святилище.

Это в очередной раз наглядно демонстрирует, что Невзоров* помешался на всем, что связано с темой испражнений и фекалий. Ранее он заявил, что Россия «погружается в пучину чистейшего говна» и назвал россиян «тварями, способными дышать лишь дерьмом».

Не «говном» для беглого русофоба остается лишь губернатор Петербурга Александр Беглов, в отличие от жителей родного города, которых он назвал «фантастическими тварями». Петербургский градоначальник даже удостоился поздравлений от Невзорова* на день рождения и пожеланий успехов. По всей видимости, такое отношение журналиста к Беглову связано с тем, что губернатор до сих пор позволяет русофобу зарабатывать десятки миллионов рублей на рекламе в петербургском метро.

Напомним, ранее о близкой дружбе между Бегловым и Невзоровым* неоднократно писали СМИ. Журналист активно помогал будущему градоначальнику с проведением предвыборной кампании в 2019 году. Однако после побега из страны и ряда русофобских высказываний представители Смольного удалили подобную информацию из Сети.

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