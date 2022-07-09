На Шри-Ланке протестующие проникли в резиденцию президента

Протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, проникли внутрь здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По информации источника агентства в Минобороны, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты попали на ее территорию. Тот же источник заявил AFP, что Раджапакса все еще считается президентом страны и на данный момент охраняется военными. Информация о его местонахождении не раскрывается.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд.