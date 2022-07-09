Сумма ущерба, нанесенного ВФУ Мариуполю, в настоящий момент оценена в 46 миллиардов

В Следственном комитете РФ продолжается расследование преступлений киевского националистического режима против мирного населения Донбасса, в рамках которого проводится экспертная оценка размера и характера причиненного городу Мариуполю ущерба, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"Следователями и криминалистами осмотрено более 2400 объектов города, в том числе: школы; высшие и профессионально-технические учебные заведения; детские сады и детские дома; больницы и поликлиники; драмтеатр; бассейн; здания БТИ, прокуратуры, полиции, городской библиотеки, домов культуры и детского творчества, православных храмов и мечети, а также многоквартирные жилые дома. Для оценки разрушений гражданской инфраструктуры города назначены комплексные судебные экспертизы. На сегодняшний день завершены исследования по 350 поврежденным и разрушенным объектам, включая объекты социального и культурного назначения", - говорится в сообщении.

В настоящий момент стоимость разрушенных объектов превышает 45 млрд 900 млн руб. И ожидается, что сумма многократно возрастет.

Аналогичная работа проводится российским следствием и в других населенных пунктах Донбасса, пострадавших от атак ВФУ. В каждом случае будет установлен размер и характер всех разрушений инфраструктуры, включая сеть коммуникаций.