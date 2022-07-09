09 Июля 2022
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министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (2014) | Фото: Накануне.RU

От Зеленского потребовали объяснений из-за отмены Киевом визита президента ФРГ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений из-за отмены апрельского визита. Подробности дипломатического скандала раскрыл немецкий журнал Der Spiegel.

Напомним, в апреле Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за политики последнего в отношении России. В Германии решение Зеленского вызвало непонимание и подверглось резкой критике со стороны германских политиков разных партий. 5 мая стороны переговорили по телефону.

Зеленский заявил, что все подробности отмененного визита ему неизвестны и назвал произошедшее большим недоразумением. Однако Штайнмайера это объяснение не устроило.

"Перед общим будущим, пожалуйста, сначала нужно поговорить о прошлом", - потребовал он и назвал произошедшее "историческим оскорблением", "неприемлемым нарушением дипломатических норм" и трижды просил объяснить, как так получилось.

Теги: Зеленский, Штайнмайер, отмена визита в Киев, дипломатический скандал



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