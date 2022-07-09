09 Июля 2022
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Экономика За рубежом
Илон Маск (2019) | Фото: wikipedia.org

Twitter намерена через суд заставить Илона Маска купить компанию

Компания Twitter подает в суд на американского миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его приобрести компанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров компании Брета Тэйлора.

Ранее юристы американского предпринимателя уведомили компанию, что расторгают соглашение о ее покупке. "Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии", - написал он в Twitter, добавив, что они "уверены, что одержат верх" в предстоящем судебном процессе.

Как сообщало Накануне.RU, в мае Илон Маск сделал неожиданное заявление о "временной приостановке" сделки по покупке соцсети Twitter (чем обвалил стоимость акций пока еще торгующейся на бирже компании на 20%). Решение Маск принял после того, как соцсеть сообщила: фальшивые и спам-аккаунты составляют менее 5% от 226 млн армии ежедневных пользователей. Он запостил ссылку на новость с финансовым отчетом соцсети и заявил, что хочет увидеть расчеты компании относительно фейковых аккаунтов. Маску не понравилось, что в своем отчете относительно фейков Twitter использует слово "оценка": "эти расчеты оценочные, реальное число может быть больше".

Создатель SpaceX и Tesla собирался купить Twitter за $44 млрд. Согласно оценкам агентства Bloomberg, предприниматель занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $214 млрд.

Теги: Twitter, Илон Маск, фейки, сделка



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