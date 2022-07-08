09 Июля 2022
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В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

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спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

Минобороны РФ: факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены

Факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Такое заявление во время брифинга сделал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил о детальном расследовании всех преступлений и подчеркнул, что виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния. По словам Мизинцева, многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют "богатое" криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

"Таким образом, под "крышей" ВСУ легально "спрятались" отъявленные рецидивисты", - отметил он.

В Минобороны сообщают, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом.

"Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима. Для этого из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения. Особый цинизм таких бесчеловечных действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву жизни собственных граждан, тем самым полностью повторяя методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны", - отметил он..

Также в ведомстве сообщили, что в населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия, в Кривом Роге на территории гимназии № 44 (ул. В.Скрипки) украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты, в Харькове в здании школы № 165 (ул. Метростроителей) дислоцированы боевики украинского националистического батальона "Кракен", оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов, в населенном пункте Нью-Йорк Донецкой Народной Республики в школе № 17 (пер. Школьный) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Эти и другие подобные факты грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.

Теги: спецоперация, минобороны, киев, минобороны



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