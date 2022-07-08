ВСУ понесут уголовное наказание за уничтожение храмов

Солдаты Вооруженных силы Украины (ВСУ), причастные к обстрелам храмов в Донбассе, понесут уголовное наказание за намеренное уничтожение святынь, сообщает ТАСС со ссылкой на .помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталия Киселева.

"ВСУ обстреляли монастырь в Лисичанске <…>. Многие храмы, принадлежащие к Русской православной церкви, с 2014 года подвергались нападкам не только со стороны ВСУ на территории Донбасса, но и [уничтожались] нацистами, националистами на западной территории Украины, центральной территории Украины. <…> Они делают все, чтобы уничтожить наши святыни, - сказал Киселев, - Это будет осуждено и обязательно будут возбуждены уголовные дела и мы обязательно найдем тех, кто покушался и покушается на разрушение нашего православия, которое нам очень дорого", приводит его слова издание.

Ранее сообщалось, что украинские войска, находясь в городе, уничтожили несколько церквей и убили священнослужителя.