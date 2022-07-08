ВСУ понесут уголовное наказание за уничтожение храмов

08 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Благодатный огонь (2022) | Фото: Фонд святой Екатерины

ВСУ понесут уголовное наказание за уничтожение храмов

Солдаты Вооруженных силы Украины (ВСУ), причастные к обстрелам храмов в Донбассе, понесут уголовное наказание за намеренное уничтожение святынь, сообщает ТАСС со ссылкой на .помощника министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталия Киселева.

"ВСУ обстреляли монастырь в Лисичанске <…>. Многие храмы, принадлежащие к Русской православной церкви, с 2014 года подвергались нападкам не только со стороны ВСУ на территории Донбасса, но и [уничтожались] нацистами, националистами на западной территории Украины, центральной территории Украины. <…> Они делают все, чтобы уничтожить наши святыни, - сказал Киселев, - Это будет осуждено и обязательно будут возбуждены уголовные дела и мы обязательно найдем тех, кто покушался и покушается на разрушение нашего православия, которое нам очень дорого", приводит его слова издание.

Ранее сообщалось, что украинские войска, находясь в городе, уничтожили несколько церквей и убили священнослужителя.

Теги: спецоперация, ВСУ. уничтожение храмов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети