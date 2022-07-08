Совфед поддержал закон о предоставлении жилья с учетом детей, родившихся после гибели военных

Совет Федерации на сегодняшнем заседании поддержал законопроект, согласно которому при предоставлении жилья членам семьи погибшего военнослужащего размер общей площади жилого помещения определяется с учетом детей, рожденных после его гибели, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о детях, родители которых состояли в браке между собой. Отцовство ребенка устанавливается в течение 300 дней с момента смерти военнослужащего.

Кроме того, увеличивается максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, проходящим военную службу по контракту.