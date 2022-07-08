08 Июля 2022
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Экономика В России
ялта (2014) | Фото: Накануне.ru

Падение турпотока на юге России в 2022 году составит около 30% - Ростуризм

Падение турпотока на юге России (в первую очередь это Крым и Краснодарский край) по итогам 2022 года составит не более 30%, считают в Ростуризме. При этом в ведомстве отмечают, что структуру туристических потоков полностью изменили ограничения, наложенные на южные аэропорты из-за военной спецоперации РФ на Украине.

"Специфика этого года – транспортная доступность Черноморского побережья. С мая по сентябрь на 30% увеличен трафик пассажирских поездов. Основной акцент – Крым. Этого недостаточно. Путешественники переориентируются на автомобили. Автопоток вырос на полуостров на 50%", - рассказала на совещании у президента глава Ростуризма Зарина Догузова.

"С гостиничным фондом ситуация непростая: туристов меньше, загруженность меньше, чем в прошлом году, но инфраструктура готова. По итогам года падение турпотока не превысит 30%", - сделала Догузова прогноз по югу России.

Она добавила, что за два месяца туристического сезона отдохнули уже чуть более 12 млн человек (это +10% к прошлому году). "За пять теплых месяцев отдохнет не менее 21 млн человек, это на 20% больше, чем в прошлом году", - отметила Догузова.

Она отметила, что в стране есть проблема с качественными и доступными гостиницами. "В пике сезона юг уже не вмещает всех желающих отдохнуть. То же самое со всеми популярными направлениями – они уже сейчас на 90% забронированы", - рассказала глава Ростуризма.

Теги: турпоток, крым, черноморское побережье, автотуризм



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