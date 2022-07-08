Объем урожая в этом году полностью обеспечит внутренний рынок – Минсельхоз

Индекс производства сельхозпродукции по итогам пяти месяцев 2022 года в России составил 102% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента.

"При благоприятной погоде будет достойный урожай по всем культурам. Очень хорошие показатели ожидаются по сое, рапсу, по зерну в целом, по сахарной свекле. Объем урожая полностью обеспечит внутренний рынок", - заявил Патрушев.

Глава Минсельхоза РФ Патрушев подтвердил прогноз ведомства по сбору зерна в этом году на уровне 130 миллионов тонн.

"Мы все знаем о проблемах, вызываемых в этой сфере санкциями незаконными. Но надо просто заранее все это обсудить и обдумать с партнерами", - посоветовал Владимир Путин.