Вандалы разрисовали пропускной пункт на въезде в челябинский парк

В Челябинске вандалы разрисовали пропускной пункт на въезде в парк им. Ю. А. Гагарина, сообщили Накануне.RU в пресс-служба городской мэрии.

Инцидент произошел сегодня в 5 утра. Молодые люди попали на камеру видеонаблюдения. Администрация парка уже подала заявление в правоохранительные органы.

Напомним, в ночь на 4 июля вандалы разрисовали граффити подпорную стену на развязке улице Братьев Кашириных и Свердловский проспект. Администрация города обратилась с заявлением в полицию.