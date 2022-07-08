08 Июля 2022
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Экономика В России
газификация, газопровод, газ, вентиль (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Школы и детские сады могут начать подключать к газу по принципу социальной газификации

Президент России Владимир Путин сегодня удивился темпам газификации школ и детских садов в стране. Он попросил правительство и "Газпром" в короткие сроки рассмотреть возможность подключения таких объектов.

"Газпром межрегионгаз" поставляет газ в 7,6 тыс. школ в 62 регионах. В этих цифрах не учтены школы, которые находятся в городах и снабжаются теплом за счет центрального теплоснабжения. Поэтому цифра не такая большая. В основном это сельские школы", - отметил вице-премьер Александр Новак.

Он добавил, что правительство вместе с "Газпромом" проработает идею газификации школ и детских садов по принципу социальной бесплатной газификации.

Теги: школы, газификация, детский сад



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