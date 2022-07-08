Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Канада расширила санкции против России, введя ограничительные меры против патриарха Кирилла.

Кроме того, в новый список канадское правительство включило нескольких российских журналистов, в том числе, ведущую Первого канала Екатерину Андрееву.

Также под санкции попали Первый канал, ВГТРК, RT, Sputnik, новостное агентство Regnum, ряд других российских СМИ и Роскомнадзор.

Как сообщает РИА Новости, Канада ввела запрет на импорт российского золота и ряда изделий из него.