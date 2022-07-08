Один человек пострадал при столкновении гидроциклов на Москве-реке

На Москве-реке столкнулись два гидроцикла, есть пострадавший, сообщает Telegram-канал "112".

По его данным, после столкновения один человек получил перелом. О состоянии второго человека, упавшего в воду, не сообщается.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел рядом с Карамышевским мостом, в районе дома 19, строение 1 на улице Нижние Мневники.

Ранее в Чувашии на Волге столкнулись катер и теплоход, есть погибшие. Погибли четверо пассажиров катера. Сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку.