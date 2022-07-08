Губернатор Моор отменил целый ряд "ковидных" ограничений

В Тюменской области с 8 июля приостанавливается целый ряд ограничений, вводившихся для предотвращения распространения COVID-19, сообщили Накануне.RU в информационном центре регионального правительства.

"В регионе разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций. Отменяется строгий противоэпидемический режим в медицинских стационарах. Снимаются ограничения в деятельности предприятий общепита. Утрачивают силу рекомендации, касающиеся соблюдения масочного режима и социальной дистанции на предприятиях и в организациях, местах массового пребывания людей, а также самоизоляции людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие этих и многих других ограничений приостановлено в регионе в соответствии с нормативными документами Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление правительства Тюменской области подписал губернатор Александр Моор.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все "ковидные" ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. При этом в ведомстве отметили, что в случае ухудшения обстановки эти ограничения могут вернуть.