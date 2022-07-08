08 Июля 2022
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Мишель Платини, президент УЕФА (2013) | Фото:aspekty.net

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер и экс-глава УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по делу о мошенничестве, сообщает France Press.

Также их обвиняли в недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг.

Прокуратура запрашивала для бывших функционеров один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Федеральный уголовный суд Швейцарии не удовлетворил требование прокуратуры, передает ТАСС.

В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против Блаттера и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу Платини.

В июне 2019 года Платини задержали во Франции по подозрению в коррупции в деле о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Платини, возглавлявший УЕФА с 2007 года, был отстранен от своей должности комитетом по этике ФИФА. Попытки француза обжаловать это решение успехом не увенчались и ему пришлось покинуть свой пост в 2016 году.

В конце 2015 года Платини и Блаттера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет за подозрения в коррупции.

Теги: Блаттер, Платини, мошенничество



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